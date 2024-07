Erste Schätzungen: The Kansai Electric Power präsentiert Quartalsergebnisse

The Kansai Electric Power lädt voraussichtlich am 30.07.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2024 endete.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 140,30 JPY. Im Vorjahresquartal waren 216,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll The Kansai Electric Power in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,77 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 959,15 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 966,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 327,92 JPY, gegenüber 495,09 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 4.315,88 Milliarden JPY im Vergleich zu 4.059,38 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at