Erste Schätzungen: The Kansai Electric Power präsentiert Quartalsergebnisse

The Kansai Electric Power öffnet voraussichtlich am 30.10.2024 die Bücher zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 112,10 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte The Kansai Electric Power 199,30 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1.180,05 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 6,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte The Kansai Electric Power einen Umsatz von 1.106,45 Milliarden JPY eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 311,88 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 495,09 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 4.430,80 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 4.059,38 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at