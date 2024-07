Erste Schätzungen: The Laclede Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Laclede Group wird voraussichtlich am 31.07.2024 die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,270 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei The Laclede Group noch ein Verlust pro Aktie von -0,480 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 25,57 Prozent auf 311,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 418,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,32 USD im Vergleich zu 3,86 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 2,69 Milliarden USD, gegenüber 2,67 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at