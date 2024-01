Erste Schätzungen: The Laclede Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The Laclede Group präsentiert voraussichtlich am 01.02.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,41 USD aus. Im letzten Jahr hatte The Laclede Group einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 13,94 Prozent auf 700,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The Laclede Group noch 814,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,32 USD, gegenüber 4,05 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,67 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

