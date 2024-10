Erste Schätzungen: The Scotts Miracle-Gro Company präsentiert Quartalsergebnisse

The Scotts Miracle-Gro Company wird voraussichtlich am 06.11.2024 die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,949 USD gegenüber -8,330 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,71 Prozent auf 399,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The Scotts Miracle-Gro Company noch 374,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,61 USD im Vergleich zu -6,790 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,54 Milliarden USD, gegenüber 3,55 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at