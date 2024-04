Erste Schätzungen: The Scotts Miracle-Gro Company stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The Scotts Miracle-Gro Company wird voraussichtlich am 01.05.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,39 USD je Aktie gegenüber 3,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,49 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,75 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -6,790 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 3,61 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,55 Milliarden USD in den Büchern standen.

