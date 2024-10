Erste Schätzungen: Third Coast Bancshares zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Third Coast Bancshares stellt voraussichtlich am 23.10.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,549 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Third Coast Bancshares noch 0,320 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 41,6 Millionen USD – ein Minus von 41,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Third Coast Bancshares 71,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,34 USD, gegenüber 2,11 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 165,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 274,8 Millionen USD generiert wurden.

