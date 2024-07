Erste Schätzungen: Tokyo Tatemono präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tokyo Tatemono wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 08.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 52,50 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Tatemono 29,01 JPY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 128,46 Milliarden JPY – ein Plus von 109,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tokyo Tatemono 61,28 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 230,31 JPY im Vergleich zu 215,81 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 487,89 Milliarden JPY, gegenüber 375,95 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at