Erste Schätzungen: Top Glove öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Top Glove lässt sich voraussichtlich am 20.06.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Top Glove die Bilanz zum am 31.05.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,005 MYR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Top Glove noch -0,020 MYR je Aktie verloren.

1 Analyst geht beim Umsatz von 625,2 Millionen MYR – das würde einem Zuwachs von 17,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 530,6 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,016 MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,120 MYR einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 3,01 Milliarden MYR aus, nachdem im Vorjahr 2,26 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at