Erste Schätzungen: Trican Well Service präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Trican Well Service präsentiert in der voraussichtlich am 29.10.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2024 endete.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Trican Well Service im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,109 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,170 CAD je Aktie gewesen.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 227,4 Millionen CAD gegenüber 252,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 9,94 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,496 CAD im Vergleich zu 0,560 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 959,4 Millionen CAD, gegenüber 972,7 Millionen CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at