Erste Schätzungen: Truly International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Truly International wird sich voraussichtlich am 26.03.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,090 HKD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Truly International ein EPS von -0,102 HKD je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 5,82 Milliarden HKD – das würde einem Zuwachs von 40,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,14 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,368 HKD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,100 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 23,90 Milliarden HKD, gegenüber 19,29 Milliarden HKD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

