Erste Schätzungen: Turkiye Garanti Bankasi präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Turkiye Garanti Bankasi wird voraussichtlich am 30.07.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,84 TRY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,34 TRY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 27,12 Prozent auf 52,90 Milliarden TRY. Im Vorjahresviertel hatte Turkiye Garanti Bankasi noch 72,58 Milliarden TRY umgesetzt.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 23,53 TRY je Aktie, gegenüber 20,57 TRY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 228,06 Milliarden TRY fest. Im Vorjahr waren noch 334,00 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at