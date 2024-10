Erste Schätzungen: Turkiye Garanti Bankasi veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Turkiye Garanti Bankasi wird voraussichtlich am 30.10.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2024 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 5,68 TRY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Turkiye Garanti Bankasi 5,63 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 35,85 Prozent auf 57,01 Milliarden TRY. Im Vorjahresviertel hatte Turkiye Garanti Bankasi noch 88,87 Milliarden TRY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 24,40 TRY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 20,57 TRY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 230,93 Milliarden TRY umgesetzt werden sollen, gegenüber 334,00 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at