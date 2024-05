Erste Schätzungen: United Spirits stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

United Spirits präsentiert in der voraussichtlich am 24.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,62 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte United Spirits ein EPS von 1,45 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,84 Prozent auf 26,74 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 16,93 INR je Aktie, gegenüber 16,01 INR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 109,83 Milliarden INR. Im Fiskaljahr zuvor waren 106,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

