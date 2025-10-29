Ausblick: United Spirits gewährt Anlegern Blick in die Bücher

United Spirits wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 5,32 INR aus. Im letzten Jahr hatte United Spirits einen Gewinn von 4,80 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,12 Prozent auf 30,75 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte United Spirits noch 28,44 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 23,00 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 22,28 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 24 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 126,84 Milliarden INR, gegenüber 120,69 Milliarden INR im Vorjahr.

