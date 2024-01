Erste Schätzungen: Urban Edge Properties When Issued öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Urban Edge Properties When Issued äußert sich voraussichtlich am 14.02.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,123 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Urban Edge Properties When Issued nach der Prognose von 1 Analyst 100,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 101,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,377 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,390 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 394,3 Millionen USD, gegenüber 396,4 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at