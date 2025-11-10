Urban Outfitters Aktie
Erste Schätzungen: Urban Outfitters gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Urban Outfitters wird voraussichtlich am 25.11.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,19 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,10 USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,48 Milliarden USD gegenüber 1,36 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,23 USD, gegenüber 4,26 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 6,09 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,55 Milliarden USD generiert worden waren.
