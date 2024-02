Erste Schätzungen: US Foods zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

US Foods wird voraussichtlich am 15.02.2024 die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 15 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,665 USD. Dies würde einem Zuwachs von 20,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem US Foods 0,550 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,36 Prozent auf 8,80 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,65 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 35,47 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 34,06 Milliarden USD in den Büchern standen.

