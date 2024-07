Erste Schätzungen: USA Compression Partners LP Partnership Units präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

USA Compression Partners LP Partnership Units äußert sich voraussichtlich am 06.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,185 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 234,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 13,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,789 USD im Vergleich zu 0,210 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 946,1 Millionen USD, gegenüber 846,2 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at