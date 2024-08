Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S Un präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vestas Wind Systems A-S Un wird voraussichtlich am 14.08.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,128 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 11,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,14 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 24 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,22 USD, gegenüber 0,030 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt 18,43 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 16,63 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at