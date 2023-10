Erste Schätzungen: Weave Communications zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Weave Communications präsentiert in der voraussichtlich am 01.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,060 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Weave Communications nach den Prognosen von 6 Analysten 42,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,219 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,480 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 165,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 142,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at