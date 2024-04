Erste Schätzungen: Wesdome Gold Mines legt Quartalsergebnis vor

Wesdome Gold Mines präsentiert in der voraussichtlich am 08.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

8 Analysten schätzen, dass Wesdome Gold Mines für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,074 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Wesdome Gold Mines in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,16 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 96,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 76,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,590 CAD, gegenüber -0,040 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 464,9 Millionen CAD im Vergleich zu 333,2 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at