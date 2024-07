Erste Schätzungen: West Bancorp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

West Bancorp präsentiert in der voraussichtlich am 25.07.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,320 USD. Dies würde einer Verringerung von 8,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem West Bancorp 0,350 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll West Bancorp nach der Prognose von 1 Analyst 19,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 53,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,45 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 76,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 170,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at