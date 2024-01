Erste Schätzungen: West Bancorp veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

West Bancorp lässt sich voraussichtlich am 25.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird West Bancorp die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,310 USD. Das entspräche einer Verringerung von 77,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,37 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 18,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 17,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte West Bancorp einen Umsatz von 22,9 Millionen USD eingefahren.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,48 USD, gegenüber 6,13 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 79,0 Millionen USD im Vergleich zu 102,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at