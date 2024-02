Erste Schätzungen: Wheels Up Experience gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Wheels Up Experience lädt voraussichtlich am 07.03.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -2,600 USD. Im Vorjahresquartal waren -4,274 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Wheels Up Experience nach der Prognose von 1 Analyst 390,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 408,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -10,300 USD, gegenüber -22,600 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 1,49 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,58 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at