Erste Schätzungen: Xinjiang Daqo New Energy A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Xinjiang Daqo New Energy A lädt voraussichtlich am 31.10.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2024 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,240 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,320 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 61,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,52 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Xinjiang Daqo New Energy A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,36 Milliarden CNY aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,742 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,70 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 8,54 Milliarden CNY, gegenüber 16,16 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at