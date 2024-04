Erste Schätzungen: Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock wird voraussichtlich am 27.04.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,250 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock 0,320 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,01 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock 3,20 Milliarden CNY umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,40 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 1,71 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,10 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 13,26 Milliarden CNY im Vorjahr.

