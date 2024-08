Erste Schätzungen: Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock gibt voraussichtlich am 24.08.2024 die Zahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,230 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock ein EPS von 0,540 HKD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 19,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,11 Milliarden HKD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,30 Milliarden CNY aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,680 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 1,89 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,06 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 14,65 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.at