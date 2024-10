Erste Schätzungen: Zealand Pharma A-S präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zealand Pharma A-S äußert sich voraussichtlich am 07.11.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,561 DKK. Im Vorjahresquartal waren 1,27 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 81,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 53,3 Millionen DKK gegenüber 295,5 Millionen DKK im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -10,779 DKK je Aktie, gegenüber -12,440 DKK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 507,9 Millionen DKK fest. Im Vorjahr waren noch 342,8 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at