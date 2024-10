Erste Schätzungen: Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology A lädt voraussichtlich am 29.10.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2024 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,228 CNY gegenüber 0,270 CNY im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 901,7 Millionen CNY aus – das entspräche einem Plus von 13,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 793,2 Millionen CNY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,02 CNY, gegenüber 0,540 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 3,63 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,01 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at