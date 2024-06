Erzeugerpreise für Dienstleistungen im ersten Quartal gestiegen

Steigende Kosten für Personal und Energie haben die Erzeugerpreise für Dienstleistungen im ersten Quartal 2024 steigen lassen. Im Jahresabstand erhöhten sich die Preise um 4,3 Prozent, wie die Statistik Austria am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Im Vergleich zum Vorquartal betrug das Plus 2,0 Prozent. Den größten Anstieg gab es in Beherbergung und Gastronomie mit 5,8 Prozent.

Den stärksten Einfluss auf den Erzeugerpreisindex für Dienstleistungen nahmen die Verteuerungen bei Verkehr und Lagerei (plus 4,3 Prozent), wobei hier den Angaben zufolge Erhöhungen insbesondere bei Post-, Kurier- und Expressdienstleistungen (plus 6,9 Prozent) zu verzeichnen waren.

Deutlich stiegen die Preise mit 5,3 Prozent auch im Bereich freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. In diesem Segment gab es die stärksten Veränderungen bei der Rechts- und Steuerberatung inklusive Wirtschaftsprüfung (plus 9,5 Prozent), hieß es von den Statistikern.

tpo/kre

WEB http://www.statistik.at/