Erzeugerpreise für Dienstleistungen im zweiten Quartal gestiegen

Steigende Personalkosten und allgemeine Preisanpassungen haben Dienstleistungen in Österreich im zweiten Quartal 2024 verteuert. Gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres stieg der Erzeugerpreisindex für Dienstleistungen im Schnitt um 4,5 Prozent. Der stärkste Einfluss auf den Gesamtindex ging von Verkehr und Lagerei aus, hier stiegen die Erzeugerpreise um 6,5 Prozent. Im Vergleich zum ersten Quartal 2024 stiegen die Erzeugerpreise im Schnitt um 1,1 Prozent.

Den zweitgrößten Einfluss auf den Anstieg im Jahresabstand hatte die Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (plus 4,7 Prozent). Auch von der Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (plus 4,0 Prozent) wurde der Indexanstieg beeinflusst, wie die Statistik Austria am Freitag in einer Aussendung mitteilte.

