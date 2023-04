ESI Group führt mit dem "RECHARGE DAY" einen Tag für alle Mitarbeiter ein, an dem sie ihre Batterien aufladen können

Nachdem die ESI Group (Paris:ESI), ein weltweit anerkannter Softwareanbieter im Bereich Simulation und virtuelles Prototyping für die Industrie, im Mai 2021 den "NO MEETING DAY" eingeführt hat, um die Bedeutung zu unterstreichen, sich Zeit zu nehmen, startet sie mit dem "RECHARGE DAY" nun einen Tag, an dem die Mitarbeiter sich Zeit für sich nehmen und die Batterien wieder aufladen können. Dieser Tag findet dieses Jahr am Freitag, den 19. Mai 2023 für alle Mitarbeiter in den 18 Ländern statt, in denen die Gruppe tätig ist. Er wird dann jedes Jahr an einem zu Beginn des Jahres festgelegten Datum wiederholt.

"Es ist unsere Rolle als Unternehmen, unseren Mitarbeitern einen möglichst ruhigen Rahmen zu bieten, damit sie ihre Aufgaben erfüllen und gleichzeitig ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Berufs- und Privatleben wahren können. Vor diesem Hintergrund hat die ESI Group vor drei Jahren den ‚NO MEETING DAY‘ eingeführt. Als Fortsetzung dieses Ansatzes hat die Group beschlossen, allen ihren Mitarbeitern einen gemeinsamen freien Tag anzubieten, an dem sie die Zeit ohne geschäftliche E-Mails, Besprechungen oder Telefonanrufe in Ruhe genießen können. Wir wissen, dass das Leben manchmal sehr hektisch sein kann und man leicht in eine Tretmühle gerät. Deshalb wollen wir uns einen Moment Zeit nehmen, um Selbstfürsorge zu praktizieren und uns daran zu erinnern, dass wir uns ab und zu eine Pause gönnen müssen. Der ‚RECHARGE DAY‘ ist ein Tag, an dem man seine Batterien auflädt und sich um sich selbst kümmert, damit wir unser geschäftiges Leben mit neuer Energie und Begeisterung angehen können", so Yannick Charron, Vizepräsident für Personalwesen der ESI Group.

Über ESI Group

Die ESI Group wurde 1973 gegründet und verfolgt die Vision einer Welt, in der die Industrie ambitionierte Ergebnisse anstrebt und sich mit wichtigen Themen befasst – Umweltauswirkungen, Sicherheit und Komfort für Verbraucher und Arbeitnehmer sowie anpassungsfähige und nachhaltige Geschäftsmodelle. ESI bietet zuverlässige und kundenspezifische Lösungen, die auf prädiktiver physikalischer Modellierung und virtuellem Prototyping basieren und es Industrieunternehmen ermöglichen, die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen und gleichzeitig deren Komplexität im Griff zu behalten. ESI ist hauptsächlich in den Bereichen Automotive und Landtransport, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Marine sowie Schwerindustrie tätig. Das Unternehmen ist in mehr als 18 Ländern vertreten, beschäftigt weltweit 1.000 Mitarbeiter und erzielte 2022 einen Umsatz von 130 Millionen Euro. ESI hat seinen Hauptsitz in Frankreich und ist im Compartment B der Euronext Paris notiert.

