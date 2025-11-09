Essex Aktie
WKN DE: 940937 / ISIN: US2967441054
|
09.11.2025 22:49:57
Essex Investment Buys $7.1 Million Globalstar Stake as Revenue Hits Record High
Massachusetts-based Essex Investment Management disclosed a new position in Globalstar (NASDAQ:GSAT), valued at approximately $7.1 million, according to an SEC filing on Thursday.According to a filing with the Securities and Exchange Commission released Thursday, Essex Investment Management reported establishing a new position in Globalstar (NASDAQ:GSAT) during the third quarter. The fund added 194,343 shares with an estimated market value of $7.1 million based on the quarter-end price. Globalstar now represents 1.1% of Essex's $653.4 million in reportable U.S. equity holdings.Top five holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
