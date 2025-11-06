ESSO (Thailand) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ESSO (Thailand) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ESSO (Thailand) ein EPS von -0,500 THB je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 52,67 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ESSO (Thailand) 57,56 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at