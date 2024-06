Etihad Atheeb Telecommunication Company Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Etihad Atheeb Telecommunication Company Registered gab am 09.06.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Etihad Atheeb Telecommunication Company Registered 306,5 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 72,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 177,8 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,43 SAR eingefahren. Im Vorjahr waren 1,43 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,02 Milliarden SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 61,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 630,34 Millionen SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at