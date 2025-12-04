CROPS Aktie
WKN DE: A1T92V / ISIN: JP3273100002
|
04.12.2025 06:03:15
EU agrees to relax regulations around gene-edited crops
The EU has agreed allow certain foods altered using genetic engineering techniques to be sold without special labeling under a new framework. The rules distinguish between NGTs and GMOs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
