Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie
WKN: 893066 / ISIN: TW0002330008
|
11.12.2025 11:56:38
EU billigt Förderung für Chipfabriken in Erfurt und Dresden
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland darf den Aufbau von zwei Chipfabriken mit staatlichen Beihilfen in Höhe von 623 Millionen Euro unterstützen. Die EU-Kommission genehmigte das Vorhaben für die Projekte in Dresden und Erfurt, wie die Brüsseler Behörde mitteilte./mjm/DP/mis
