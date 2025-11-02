02.11.2025 17:48:38

EU bis 2028? - Neue Regierung in Moldau setzt auf Fachleute

CHISINAU (dpa-AFX) - Eine neue Expertenregierung in der Republik Moldau sieht als wichtigste Aufgabe den Abschluss der Beitrittsverhandlungen zur EU bis 2028. Das Kabinett mit dem parteilosen Wissenschaftler und Investmentbanker Alexandru Munteanu (61) an der Spitze wurde in Chisinau von Präsidentin Maia Sandu vereidigt. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Moldpress.

Munteanu versprach bei seiner Bestätigung im Parlament am Freitag, bis 2028 die Vorbereitungen auf einen EU-Beitritt des Landes zwischen Rumänien und der Ukraine abzuschließen. Ansonsten werde er zurücktreten.

Sandus proeuropäische Partei PAS hatte die Parlamentswahl Ende September gewonnen. Dabei musste sich die kleine und arme Ex-Sowjetrepublik Moldau gegen starke Versuche Moskauer Einflussnahme erwehren. Als neuen Ministerpräsidenten berief Sandu den Finanzfachmann Munteanu.

Regierungschef war zehn Jahre bei Weltbank

Munteanu hat als Banker in Moldau, Frankreich und auch zehn Jahre für die Weltbank in Washington gearbeitet. Er ist Staatsbürger Moldaus, Rumäniens und der USA und hat 20 Jahre lang in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gelebt. Seinem Kabinett gehören mehr parteilose Fachleute als Mitglieder der PAS an./fko/DP/he

