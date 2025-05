EU-Einigung auf Milliardenhilfe für Ägypten

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten haben den Weg für Milliardenhilfen an Ägypten freigemacht. Wie das Parlament und die EU-Länder mitteilten, sollen vier Milliarden Euro Ägypten unter anderem bei der Bewältigung wirtschaftlicher Problemen helfen. Das Geld soll in mehreren Tranchen gezahlt werden, die Freigabe ist an Auflagen geknüpft.

Kairo hat nach Angaben des EU-Parlaments 35 Jahre Zeit, das Geld zurückzuzahlen. Die Einigung muss noch formell vom Europaparlament und den EU-Staaten bestätigt werden.

Die Kredite sind Teil einer strategischen Partnerschaft, die die EU im März 2024 mit Ägypten geschlossen hatte. Angesichts damals steigender Flüchtlingszahlen wollte man die Zusammenarbeit mit dem nordafrikanischen Land erheblich ausbauen. Dabei geht es um enge Zusammenarbeit bei der Eindämmung unerwünschter Migration, aber auch um wirtschaftliche und politische Kooperation./mjm/DP/he