EU-Energieunternehmen verfolgen gemeinsames Ziel der Selbstversorgung

Die europäischen Regierungen haben sich bemüht, die Auswirkungen der beispiellosen Energieinflation abzumildern, während die Versorgungsunternehmen verstärkt in die Modernisierung ihrer Infrastruktur investieren, um dem Kontinent zur Energieunabhängigkeit zu verhelfen. Dies geht aus einem neuen Forschungsbericht hervor, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde.

Der ISG Provider Lens™ Power and Utilities - Services and Solutions 2023 Bericht für Europa zeigt, dass sich die wichtigsten Investitionen in das Energienetz der Region auf die Selbstversorgung konzentrieren. Dem Bericht zufolge erfordert der Aufbau einer wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Energie- und Versorgungsindustrie in Europa eine Konzentration auf die digitale Transformation, die Verbesserung der Cybersicherheitspraktiken, die digitale Befähigung der Arbeitskräfte in der Branche und kontinuierliche Investitionen in die Stärkung von technischen und Vertriebspartnerschaften.

"Versorgungsunternehmen stehen unter ständigem Druck, die Betriebskosten zu senken und den Kundenservice zu verbessern", sagt Ola Chowning, ISG-Partner für Nordeuropa. "Deshalb wenden sich viele von ihnen an Anbieter, die digital verwaltete intelligente Lösungen anbieten."

Wenn es darum geht, einen diversifizierten Energiemix aufrechtzuerhalten, hat Europa in der Vergangenheit eine Vorreiterrolle gespielt, so der ISG-Bericht. Der Kontinent bietet seit langem eine gute Kombination aus nuklearer, konventioneller und erneuerbarer Stromerzeugung und die Möglichkeit für Kunden, zwischen verschiedenen Versorgern zu wählen. Während die regionale Stromversorgung ausreicht, um die lokale Nachfrage zu decken, stellt die Abhängigkeit Europas von Gasimporten aus Russland im aktuellen geopolitischen Umfeld eine große Herausforderung dar, so ISG.

Die zunehmende Umstellung auf saubere Energie verändert die Dynamik des europäischen Strom- und Versorgungssektors grundlegend, so ISG. Neben dem Streben nach Selbstversorgung treiben nun auch die Ziele Netto-Null und Dekarbonisierung die Investitionen in diesem Sektor an. Die Unternehmen hoffen, dass ihre digitale Transformation dazu beitragen wird, diese Ziele zu erreichen, so der ISG-Bericht. Dem Bericht zufolge kann die digitale Transformation die Widerstandsfähigkeit erhöhen, den Übergang zu nachhaltigen Energiequellen erleichtern, die Leistung der Assets steigern und das Kundenerlebnis verbessern, während gleichzeitig regulatorische Anforderungen erfüllt werden.

"Energie- und Versorgungsunternehmen in Europa navigieren durch regulierte und deregulierte Märkte", sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Sie müssen ihre Assets widerstandsfähig machen, damit sie wettbewerbsfähig bleiben können."

Der Bericht untersucht auch, wie die so genannten braunen Industrien begonnen haben, in saubere Technologien zu investieren, um sich zu grünen Industrien zu entwickeln.

Der ISG Provider Lens™ Power and Utilities - Services and Solutions Bericht für Europa bewertet die Fähigkeiten von 29 Anbietern in fünf Quadranten: Intelligente Business Process Management Services (iBPMS), Next-Gen IT Services, Grid-Modernisierung, Enterprise Asset Management (EAM) und Customer Information System (CIS) und Customer Experience (CX).

Der Bericht nennt Accenture, IBM, Infosys und TCS als Leader in allen fünf Quadranten, während Cognizant und Wipro in jeweils vier Quadranten als Leaders genannt werden. Capgemini und Eviden (Atos) werden in jeweils drei Quadranten als Leaders genannt, während Teleperformance und WNS in jeweils zwei Quadranten als Leaders genannt werden. DXC Technology, HCLTech, Hitachi Vantara, Tech Mahindra und Tietoevry werden als Leader in jeweils einem Quadranten genannt.

Darüber hinaus wird Computacenter in einem Quadranten als Rising Star – ein Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" nach der Definition von ISG – genannt.

Der ISG Provider Lens™ Power and Utilities - Services and Solutions 2023 Bericht für Europa ist für Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Website erhältlich.

