Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
09.12.2025 12:37:00
EU eröffnet Verfahren gegen Google: KI wettbewerbswidrig?
In einem formellen Verfahren untersucht die EU-Kommission, ob Googles Nutzung fremder Inhalte für KI-Dienste dem Wettbewerb schaden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
