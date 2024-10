EU evakuiert Patienten aus Gaza

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Union hat mehrere kranke Menschen aus dem umkämpften Gaza-Streifen evakuiert. Insgesamt 8 dringend behandlungsbedürftige Patienten und 24 Angehörige seien nach Rumänien gebracht worden, teilte die EU-Kommission mit.

Die Evakuierung fand im Rahmen des EU-Katastrophenschutzverfahrens statt. Bislang wurden mit Hilfe der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 45 schwer kranke Patienten nach Spanien, Belgien und Italien transportiert.

Die Evakuierung erfolgte den Angaben zufolge in enger Zusammenarbeit mit lokalen Behörden. Die Patienten wurden sicher in Krankenhäuser in Bukarest gebracht, wo sie die notwendige medizinische Versorgung erhalten sollen. Man sei entschlossen, weitere medizinische Evakuierungen durchzuführen, hieß es von der Brüsseler Behörde./lah/DP/ngu