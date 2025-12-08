Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
|
08.12.2025 16:43:14
EU frees billions in bid to reduce China rare earth reliance
The European Commission plans to set up a center to coordinate the purchases and stocks of the crucial raw materials. China is by far the largest supplier, and vast US demand also complicates European acquisition.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!