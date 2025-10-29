Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
29.10.2025 17:47:53
EU holds off on using Russian assets for €140B Ukraine loan
Leaders delayed a controversial decision on turning frozen Russian assets into cash for Kyiv, but greenlit fresh sanctions on Russian fossil fuels.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!