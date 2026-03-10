10.03.2026 13:39:39

EU liefert Hilfsgüter in den Libanon

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Union hat Lebensmittel, Winterkleidung und andere Hilfsgüter für die Menschen im Libanon mobilisiert. Verteilen sollen die Materialien das Welternährungsprogramm (WFP) und Unicef, wie die Europäische Kommission bekannt gab.

Aus dem EU-Lager in Kopenhagen sollen unter anderem medizinische Hilfsgüter für mehr als 100.000 Menschen in den Libanon geflogen werden. Das WFP soll Essen für knapp 90.000 Menschen verteilen.

Nach Angaben der Kommission sind mehr als 680.000 Menschen innerhalb der vergangenen Tage im Libanon vertrieben worden. Seit gut einer Woche greifen sich auch die Hisbollah im Libanon und das israelische Militär wieder gegenseitig an. Seitdem sind im Libanon laut der Katastrophenschutzeinheit der Regierung in Beirut fast 500 Menschen getötet worden./rdt/DP/nas

