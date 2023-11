EU und Kanada treffen sich zu Gipfel in Neufundland

ST. JOHN'S (dpa-AFX) - Vertreter der Europäischen Union und Kanadas wollen sich ab diesem Donnerstag zu einem zweitägigen Gipfel in der kanadischen Stadt St. John's in Neufundland treffen. Erwartet werden unter anderem der kanadische Premierminister Justin Trudeau sowie EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Bei den Gesprächen soll es unter anderem um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, die Lage im Gazastreifen, Wirtschaft, Energie und Klima gehen. Zum Abschluss soll es eine gemeinsame Erklärung geben. Zuletzt hatten sich beide Seiten im Sommer 2021 zu einem solchen Gipfel in Brüssel getroffen./cah/DP/ngu