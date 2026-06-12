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12.06.2026 05:35:38
EU verschärft Asylregeln - Reform in Kraft
BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der EU gelten seit Mitternacht deutlich schärfere Asylregeln. Sie sollen etwa schnellere Asylverfahren und konsequentere Abschiebungen ermöglichen. Um die Reform war jahrelang gerungen worden./tre/DP/zb
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