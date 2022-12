euNetworks beruft Stephanie Lynch-Habib zum President

euNetworks Group Limited ("euNetworks"), ein westeuropäisches Unternehmen für Bandbreiteninfrastrukturen, meldete heute die Berufung von Stephanie Lynch-Habib zum Mitglied des Führungsteams. Sie wird die Funktion des President bei euNetworks übernehmen und für alle operativen Aspekte des Unternehmens verantwortlich sein. Die Berufung tritt am 15. Januar 2023 in Kraft. Kurz vor der Bestellung von Stephanie Lynch-Habib erfolgt die Bekanntmachung, dass Paula Cogan die Rolle des Chief Executive Officer von euNetworks übernehmen wird, während Brady Rafuse in die Rolle des Chairman des Board von euNetworks wechselt.

Vor ihrem Wechsel zu euNetworks war Stephanie Lynch-Habib mehr als 25 Jahre in der Telekommunikations- und Technologiebranche tätig. Zuletzt war sie als Chief Revenue Officer bei InterCloud in Paris für die Intensivierung von Wachstumsmöglichkeiten für das Unternehmen zuständig. Vor InterCloud leitete Stephanie Lynch-Habib die weltweite Marketing- und Kommunikationsstrategie der GSMA, der globalen Organisation, die Mobilfunkbetreiber und Organisationen aus dem gesamten mobilen Ökosystem und angrenzenden Branchen vertritt. Überdies war sie in der Position des Chief Marketing Officer bei Colt für die Marketingstrategie verantwortlich und davor 16 Jahre lang bei AT&T EMEA in zahlreichen leitenden Positionen in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Strategie tätig. Während ihrer Zeit bei AT&T war Stephanie Lynch-Habib eine der Gründerinnen des European Women's Network von AT&T. Sie wurde für ihre führende Position in der Branche anerkannt und trug ferner zu verschiedenen weltweiten Initiativen für Frauen bei. Ihre weltweite und europäische Erfahrung passt perfekt zu den Anforderungen, denen sie als President von euNetworks gegenüberstehen wird.

"Mit großer Freude begrüßen wir Stephanie bei euNetworks", sagte Paula Cogan. "Sie ergänzt das Team auf hervorragende Weise und besetzt eine entscheidende Position im Unternehmen. Ich freue mich auf die Beiträge, die Stephanie für euNetworks leisten wird, wenn ich im Januar die Rolle des Chief Executive Officer von euNetworks übernehme. Neben Stephanies globaler Führungserfahrung sind ihr Einsatz und ihre Bemühungen für eine starke Vertretung von Frauen in der Telekommunikationsbranche zu begrüßen und wir freuen uns, dass sie für den Vielfalts- und Integrationsfokus von euNetworks und in der gesamten Branche einen Beitrag leisten wird."

"Stephanie ist eine Führungspersönlichkeit in der Branche mit umfangreichem Fachwissen und sie wird eine große Bereicherung für das Team sein", sagte Cyrus Gentry, Managing Director und Head of Communications, Europe, von Stonepeak. "Stephanies Berufung ist entscheidend für den strategischen Wachstumsplan, den wir bei euNetworks einführen, und wir begrüßen sie an Bord und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr."

"Ich habe die Entwicklung und das Wachstum des Unternehmens im Laufe der Jahre mit großer Bewunderung verfolgt und erst vor kurzem mit euNetworks als Kunde zusammengearbeitet", sagte Stephanie Lynch-Habib. "Der Ruf von euNetworks in der Branche und bei den Kunden, zu denen sowohl in Europa als auch weltweit die größten Nutzer von Bandbreite zählen, ist hervorragend. Ich freue mich sehr, das Team zu ergänzen, und bin gespannt auf die Chancen, die vor uns allen liegen."

Über euNetworks

euNetworks, ein führender Anbieter von Breitbandinfrastruktur, besitzt und betreibt 17 glasfaserbasierte Stadtnetze, die über ein Hochleistungs-Backbone miteinander verbunden sind, welches durch 53 Städte in 17 europäischen Ländern verläuft. Das Unternehmen ist führend auf dem Markt für Rechenzentrumsanbindungen und vernetzt inzwischen mehr als 490 Rechenzentren direkt. Darüber hinaus ist euNetworks ein führender Anbieter von Anbindungen an die Cloud und bietet ein zielgerichtetes Sortiment an innerstädtischen und Langstreckendiensten an, darunter Dark-Fiber-, Wellenlängen- und Ethernet-Services. Kunden aus der Großhandels-, Finanz-, Content-, Medien- und Mobilfunkbranche sowie Rechenzentren und Großunternehmen profitieren von dem herausragenden Bestand an Glasfaser- und Leerrohrnetzen von euNetworks, die auf hohen Bandbreitenbedarf zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter eunetworks.com.

