euNetworks bietet der Euronext-Börse sowohl von London als auch von Frankfurt aus die niedrigsten Latenzzeiten

euNetworks Fiber UK Limited ("euNetworks”), ein westeuropäischer Anbieter von Breitbandinfrastruktur, meldete heute den Abschluss einer Reihe von Netzwerkoptimierungen auf seinen extrem latenzarmen Routen zu Euronext, der führenden paneuropäischen Marktinfrastruktur, über die die europäischen Volkswirtschaften mit den globalen Kapitalmärkten verbunden sind. Diese neu optimierten Handelsrouten verbinden London und Frankfurt mit dem Euronext-Hauptrechenzentrum in Bergamo (Italien). Mehrere Hardware-Upgrades und eine Verkürzung der Streckenlänge um über 52 Kilometer haben zu einer Verringerung der Latenzzeiten geführt, was euNetworks zum Marktführer bei Diensten mit extrem niedrigen Latenzzeiten macht.

euNetworks stellt seit 2009 Dienste mit extrem niedrigen Latenzzeiten zwischen den wichtigsten europäischen Börsenplätzen zur Verfügung und ist Marktführer bei der innovativen Bereitstellung dieser glasfaserbasierten Dienste in ganz Europa. Die euTrade-Lösung des Unternehmens ist eine spezielle Netzwerkplattform, die den Bandbreitenbedarf der Finanzdienstleistungsbranche deckt. euNetworks optimiert weiterhin die Verbindungen zwischen allen wichtigen Handelsplätzen. Diese Fokussierung und die kontinuierlichen Investitionen in den Kunden-Support gewährleisten die Bereitstellung der jeweils kürzesten Wege und niedrigsten Latenzen.

"Wir konzentrieren uns darauf, unseren Kunden die bestmöglichen Bandbreitenlösungen zur Verfügung zu stellen”, sagte Paula Cogan, Chief Executive Officer von euNetworks. "Unsere spezielle Netzwerkplattform euTrade bietet der Finanzdienstleistungsbranche eine marktführende Konnektivitätsleistung. euNetworks ist führend, was Investitionen in kritische europäische Infrastrukturen mit einer zielgerichteten Strategie angeht, und wir sind stolz darauf, dass wir einen laufenden Aktionsplan für weitere Optimierungen haben. Unsere Kunden können sich auch in Zukunft darauf verlassen, dass ihnen unsere Plattform die Geschwindigkeit und Vielseitigkeit bietet, die sie benötigen.”

Über euNetworks

euNetworks, ein Anbieter von Breitbandinfrastruktur, besitzt und betreibt 17 glasfaserbasierte Stadtnetze, die über ein Hochleistungs-Backbone miteinander verbunden sind, das 53 Städte in 17 europäischen Ländern miteinander verbindet. Das Unternehmen ist führend auf dem Markt für Rechenzentrumsanbindungen und vernetzt inzwischen mehr als 518 Rechenzentren direkt. Darüber hinaus ist euNetworks ein führender Anbieter von Anbindungen an die Cloud und bietet ein zielgerichtetes Portfolio an innerstädtischen und Langstreckendiensten an, darunter Dark-Fiber-, Wellenlängen- und Ethernet-Services. Kunden aus der Handels-, Finanz-, Content-, Medien- und Mobilfunkbranche sowie Rechenzentren und Großunternehmen profitieren von dem herausragenden Bestand an Glasfaser- und Leerrohrnetzen von euNetworks, die auf hohen Bandbreitenbedarf zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter eunetworks.com.

